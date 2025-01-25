SGK belirledi: Muayene katılım payı ücretleri 2025 ne kadar oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılması’na Dair Tebliğ Resmi Gazete’te yayınlanırken, sağlık hizmeti alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren muayene katılım paylarına zam yapıldı.

Katılım payı nedir, nerede alınır?

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ediyor.

Katılım payı ayakta tedavide hekim ve dış hekimi muayenesinden, vücut dışı protez ve ortezlerden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan ve yardımcı üreme yöntemi tedavisinden alınıyor.

Peki yeni düzenlemeyle 2025’te muayene katılım payları ne kadar oldu?

Öncelikle birinci basamak sağlık hizmetinde, yani aile hekimliklerinde yapılan ayaktan muayenelerde ise katılım payı alınmıyor.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunan devlet hastanesi gibi kurumlarda ise muayene katılım ücreti 6 liradan 20 liraya çıkarıldı.

Eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde 7 lira olan muayene katılım payı ücreti 45 liraya yükseltildi.

Tıp fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 8 lira olan muayene katılım ücreti 45 liraya çıkarıldı.

Özel hastanelerde ise 15 lira olan muayene katılım payı 50 liraya yükseltildi.