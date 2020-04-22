SGK beyannameleri Pazartesi gününe uzatıldı

22 Nisan 2020

ANKARA(DÜNYA)-Cumhurbaşkanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23-26 Nisan tarihleri arasına denk gelen SGK primlerinin beyan ve ödeme süresi tüm Türkiye için 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Ekonomi yönetimi, 24 Mart’tan bu yana çeşitli tarihlerde çıkardığı genelge ve tebliğlerle, mükelleflerin kamuya olan yükümlülüklerini ertelemişti. Ancak 24 Nisan’da verilmesi gereken SGK beyannamelerine yönelik ise herhangi bir erteleme yapılmamıştı.

SGK’dan yapılan duyuruda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğine dikkat çekilerek, “24/4/2020 Cuma günü de sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle, işverenlerimizin mağduriyete uğramaması için, tüm Türkiye’ de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27/4/2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır” denildi.

Gazeteniz DÜNYA, 24 Nisan’da sokağa çıkma yasağı bulunduğunu belirterek, SGK beyannamelerinin ertelenmesinin teknik zorunluluk olduğunu gündeme taşımıştı. Aynı haberde, geçici vergi beyannamelerinin de ertelenmesinin yine teknik zorunluluk olduğu kaydedilmişti.