SGK borçlusu belediyenin idare payından kesinti yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 120 milyar lira borcunun bulunduğunu söylemesinin ardından gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi. Işıkhan, bazı CHP'li belediyeleri suçlayarak borçları en kısa sürede tahsil edeceklerini kaydetti. Bazı belediyelere buna yönelik icra kağıdı da giderken, belediyelerin yapılandırma dahil borçlarını ödemek için girişimleri sürüyor.

Belediyeler ile SGK'lar arasındaki borç görüşmeleri sürerken, bugün hükümet cephesinden bir adım daha geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

Kararla ne değişti?

Değişiklikle 'tüzel kişilik' tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi. Tüzel kişilik, "il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak tanımlandı.

Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek. Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.

Önceki uygulamal neydi?

Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları 'İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun' kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu. İdarelere ait şirketlerin borçları Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.