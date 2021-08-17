'SGK Borcu Yoktur' yazısı nereden ve nasıl alınır?

İşverenler çeşitli nedenlerle SGK Borcu Yoktur yazısına ihtiyaç duyuyor. Kredi çekmek, devlet teşviklerinden yararlanmak, ihaleye girmek isteyen işverenlerin SGK Borcu Yoktur yazısı almaları gerekiyor. Bu noktada kimi işverenler, SGK Borcu Yoktur yazısı nasıl alınır, sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinden alınabilen SGK Borcu Yoktur yazısı için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Önceleri SGK Borcu Yoktur yazısı almak için Sosyal Sigortalar Kurumu'na gidilmesi gerekirken, artık SGK Borcu Yoktur yazısı almak için internete girmek yeterli oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi" konulu tebliğle birlikte SGK Borcu Yoktur yazısı e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Bu da işverenlerin bu belgeyi temin etmelerini kolaylaştırıyor.

SGK Borcu Yoktur belgesini almak için SGK'ya internet ortamından gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak başvuru yapılması gerekiyor. Bu başvurular "e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi" ve "e-Borcu Yoktur Başvuru Formaları" aracılığıyla yapılırken, doldurulan belgelerin SGK'ya teslim edilmesi gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından SGK'nın internet sitesine girilir ve burada en üst kısımda yer alan bölümden "İşveren"e tıklanır. Açılan sayfanın devamında "e-Borcu Yoktur" seçeneği görülecektir. Ardından uygulamaya giriş yapılır ve buradan SGK Borcu Yoktur yazısı alınabilir.