SGK, anne veya babadan kalan emekli maaşını almak için eşinden boşanarak fiilen aynı evde yaşamaya devam edenler için inceleme başlattı. Bu kapsamda, hileli boşanma ile yetim aylığı almak amacıyla yapılan işlemler tespit edilmesi halinde; hem maaşlara el koyma, hem de geçmişe dönük ödenmiş maaşların faiziyle geri alınacağı belirtildi.

SGK sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuz tarafından yapılan tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın.