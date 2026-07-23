Emekli maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Memur maaş farkı tarihi belli oldu mu? İşte SGK'dan yapılan açıklama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

SGK emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz'da hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

SGK'nın duyurusuna göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların, 1 Temmuz 2026'dan geçerli maaş artışından kaynaklanan fark ödemeleri bu cuma hesaplara aktarılacak.

Ödemeler farklı tutarlarda yapılacak

Ödemeler, aylık alma şekline göre farklı tutarlarda yapılacak. Aylığını her ay alanlar temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkını alacak. Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanlar için ise ödeme tutarları şöyle belirlendi:

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı,

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı,

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı ödenecek.

SGK, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödemesi yapacak.

Öte yandan kurum, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaşlarının ise kendi normal ödeme takvimleri doğrultusunda ödenmeye başlandığını hatırlattı.