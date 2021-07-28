SGK ile 3 banka protokol imzaladı: Prim borcu olana kredi ile emeklilik imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı.

SGK Başkanlığındaki imza törenine, Başkanvekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat katıldı.

SGK Başkanvekili Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, kanun kapsamında yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile iş birliği protokolünün imzalandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzaladığımız protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 sigortalımız kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuşmuştur. Halihazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, bugün imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır."

Kredi taksitleri, bağlanacak emekli aylıklarından kesilecek

SGK Başkanvekili Yılmaz, "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir." dedi.

Yılmaz, kredi iş birliği protokolünden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Kredi iş birliği protokolü kapsamında; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, primini kendi ödeyenler dediğimiz Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılarımız da bu kredi kapsamından faydalanabilecekler."

"Vatandaşlarımıza bu hizmeti verecek olmaktan çok mutluyuz"

Törende konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık da, "Ülkemizdeki emekli maaş ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ını ödeyen Ziraat Bankası olarak yeni uygulama kapsamında da vatandaşlarımıza bu hizmeti verecek olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat da protokolün hayırlı olması temennilerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve banka yöneticileri iş birliği protokolünü imzaladı.