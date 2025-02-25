SGK kararı sonrası revize! JPMorgan'dan dikkat çeken faiz indirimi ve enflasyon tahmini!

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ocak ayında artırdığı muayene katılım paylarını yeniden düşürme kararı almasının ardından, şubat ayı enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, "Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel etkisi yüzde 1'e kadar ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

JPMorgan, bu gelişmeler doğrultusunda şubat ayına ilişkin aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye düşürdü.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Ocak ayında yüzde 42,1 olarak ölçülen enflasyonun, baz etkisinin de katkısıyla şubat ayında yüzde 39,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. JPMorgan’ın önceki tahmini ise yüzde 40,7 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, sağlık harcamalarındaki indirimlerin enerji fiyatlarındaki artışlarla dengelenebileceğini belirten kurum, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,2 seviyesinde koruduğunu açıkladı.

Faiz indirimi beklentisi

JPMorgan raporunda, "TCMB'nin mart ve nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve nisandan sonra 5 toplantıda faizi 200'er baz puan indirerek 2025 yılını yüzde 30 seviyesinde politika faizi ile tamamlayacağı beklentilerimize güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.