SGK prim borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte, borçların tecil edilmesi sürecinde uygulanan yüzde 10 peşin ödeme şartı esnetildi. Yeni düzenlemeye göre, borç kaç taksite bölünürse bölünsün, peşin ödenmesi gereken tutar artık yalnızca bir taksit tutarı ile sınırlandırıldı. Borçlular için hazırlanan bu takvim kapsamında ödemelerin 36 aya kadar taksitlendirilmesi mümkün hale getirildi.

Yapılan bu değişikliklerin temel odak noktasını, mali sıkıntı içerisinde bulunan küçük ölçekli işletmeler ve çiftçiler oluşturuyor. Üreticilerin ve küçük işletme sahiplerinin üzerindeki prim borcu baskısının azaltılması hedeflenirken, ödeme süreçlerinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bu sayede ekonomik zorluk yaşayan kesimlerin borç yükünün hafifletilmesi öngörülüyor.

Teminat sınırı beş kat artırıldı

Genelge ile getirilen en önemli kolaylıklardan biri de teminat gösterme zorunluluğunda yapılan güncelleme oldu. Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı, 5 kat artışla 250 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme çerçevesinde, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan gayrimenkul ya da banka teminatı sunmaları istenmeyecek.

Özellikle 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’luları için kritik bir düzenleme daha hayata geçirildi. Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, artık "borcu yoktur" yazısı alabilecekler. Bu imkan, borçluların bir yandan ödemelerini gerçekleştirirken diğer yandan ticari faaliyetlerine kesintisiz devam etmelerine ve resmi işlemlerini sorunsuz yürütmelerine olanak tanıyacak.

Kademeli ödeme imkanı getirildi

Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için tolerans sınırları da yeniden belirlendi. Daha önce bir takvim yılı içerisinde 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Borçluların tecil işlemlerinin bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek. Ayrıca geçmişte yapılandırması bozulan kişiler için de yeni bir fırsat sunularak, borçların kapatılması durumunda eski ihlallerin "bozulmuş tecil" sayılmaması ve yeniden başvuru yapılabilmesi sağlandı.

Ödeme kapasitesi sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli bir model oluşturulabilecek. Bu sayede borçlular sürece daha düşük tutarlar ile başlayarak finansal dengelerini kurma fırsatı bulacaklar. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin en yakın SGK birimlerine müracaat etmeleri ve belirlenen ilk taksit tutarını yatırmaları yeterli olacak.