SGK prim düzenlemeleri belli oldu: Kim ne kadar ödeyecek? (2025 sigorta prim tutarları)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari ücret değişikliği sonrası ev hizmetlerinde çalışanlardan BAĞ-KUR esnafına kadar geniş bir kitleyi etkileyen prim ödemelerinde 2025 tutarlarını açıkladı.

SGK’ya yapılan sosyal sigorta prim ödemeleri konusunda iki değişiklik meydana geldi. İlk olarak, kısa vadeli sigorta kolları primi yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkartıldı. İkinci olarak ise primini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi, imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürüldü. Böylelikle çoğu işyeri primlerinde 1 puanlık artış meydana geldi. Peki 2025 yılı için prim tutarları ne oldu? Prim tutarlarındaki artış yüzde kaç gerçekleşti? Prim tutarlarındaki Yapılan değişiklikler neler?

Ev hizmetlerinde çalışanlar için prim tutarları

Gündelikçi, bakıcı, kapıcı gibi ev hizmetlerinde çalışanların ödeyeceği primler çalıştıkları gün sayısına bağlı olacak. Örneğin 2025 yılında, asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL ödeyecekken, ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar ise 8.776,86 TL prim ödeyecek. Geçen yıl ise bu oran, yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75'e çıkarıldı.

Emekli işçiler için yeni prim tutarları

Emekli işçiler de sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek sigortalı çalıştırılabiliyor. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödeyecek. Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler için prim tutarı ise 8.386,77 TL şeklinde olacak.

Prim tutarlarındaki artış ve değişiklikler

Kısa vadeli sigorta priminin oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarken, imalat dışı işyerleri için işveren prim indirimi oranı 5 puandan 4 puana düşürüldü. Bu da primlerde bazı işyerlerinde 1 puanlık artışa neden olacak.

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için günlük prim tutarı 17,34 TL olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL prim ödeyecek. Ayrıca, aynı işverenin yanında 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor ve 2025'te bu tutar 8.451,79 TL olacak.

• Tarım işçileri ve şoförler için primler

Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe (taksi, dolmuş vb.) çalışanlar da kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilecekler. 2025'te, bu gruptan tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.

• Part-time çalışanların primi

Kısmi süreli veya part-time çalışanlar, eksik gün primlerini kendileri ödeyerek emeklilik haklarını kazanabiliyorlar. Bu gruptaki kişilerin primleri, işsizlik sigortasından yararlanıp yararlanmadıklarına göre değişiyor. İşsizlik sigortasından yararlanmayanlar için tutar 8.321,76 TL iken, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacak.

Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta

Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL ile başlarken, en yüksek ise 67.776,89 TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacak.

Genel Sağlık Sigortası primleri

Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecekler. Bu prim, 2025'te aylık 780,17 TL olarak uygulanacak. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda ise bu primler hazine tarafından karşılanacak.