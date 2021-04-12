SGK prim teşviklerinden geriye dönük yararlanma devam etsin

Canan SAKARYA

Bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine gelecek olan ekonomiye ilişkin torba teklifin kanunlaşmasıyla sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanma uygulamasına son verilecek. Ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), geriye dönük prim teşvik ödemesinin oldukça karmaşık olan teşvik sisteminde ‘emniyet supabı işlevi gördüğünü savunarak düzenlemenin devam etmesini istedi. AK Parti’nin verdiği yasa teklifiyle gerek amacına hizmet etmediği gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş yükünü artırdığı gerekçesiyle geriye dönük istihdam teşviklerinin kaldırılması hedefl enirken, TÜRMOB ‘uygulamanın devam etmesinde fayda var’ görüşünde…

TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz, SGK tarafından istihdamı desteklemek için işverenlere verilen 17-18 civarında teşvik bulunduğunu ancak çeşitli parametrelere bağlı olan bu teşviklerin oldukça karmaşık olduğuna dikkat çekerek “Normal bir insan aklı, normal bir mali müşavir zekası bunları hesaplamakta zorlanıyor” dedi. TÜRMOB Genel Saymanı Demiröz, şunları söyledi:

Çok karmaşık bir hesap

“Biz bilgisayar programlarından faydalanıyoruz, verileri yüklüyoruz fakat SGK’nın ‘İşçiler şu teşviklerden faydalanabilir, uygun teşvikler şunlardır’ diye bize önerilerde bulunan bir çalışma sistemi yok. Biz başka bir ekrana gidip oradan işçilikleri tek tek sorgulayarak ilerliyoruz. Çok karmaşık bir hesap, bir de bu hesap statik değil dinamik bir hesap yani her ay bunu hesaplamanız gerekiyor. İşverenlerin bunu kavraması gerçekten çok zor ya bir program vasıtası ile ya da uzman vasıtasıyla kontrol ediyorlar. Bu kadar karışıkken, bu kadar zor hesaplanıyorken insanların kendilerini kontrol edebileceği bir imdat freni mekanizması olmalı. İşte bu da 6 aylık geriye dönük teşvik ödemesi. Bunu da aldığınızda hiçbir şey kalmıyor elinizde, geri dönüşü de kalmıyor. 6 ayda bir insanlar ‘check’ edebilir. Bu kadar karmaşanın olduğu bir yerde bir emniyet supabı olmalı. Bu imkanın durmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.”

Hakkı olmayan faydalanamıyor

Demiröz, istihdam teşviklerinden hakkı olmayanın zaten faydalanamadığını belirterek, “Bunların hepsi sigortalı sayısını, istihdamı artırmaya yönelik teşvikler... İşletmelerin sistemde kalmasını teşvik etmeliyiz ki kurumunda aktüeryal dengesi bozulmadan ilerlesin. Bu sistemin güvenlik mekanizmasıydı. Düzenleme mevcut haliyle kalmalı, bu imkanın durmasında fayda var” dedi.

Geriye yönelik teşvikler amacına hizmet etmiyor

Yasa teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yeni düzenlemeyle işletmelerin 6 ay geriye giderek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklarını belirterek, artık teşvikleri ve primleri zamanında takip etmek durumunda olduklarını söyledi. Teklifin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, yararlanılan prim teşviği, destek ve indirimlerin başka teşviklerle değişiminin de artık yapılamayacağını belirten Ök, geriye yönelik teşviklerin amacına uygun hizmet etmediğini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu’na çok ciddi anlamda bir iş yükü getirdiğini ifade eden Ök, “Bugüne kadar 17 milyon bildirge var bunun 6 milyon 500 bini iptal niteliğinde olan bildirgeler. Dolayısıyla bu yeni getirmiş olduğunuz düzenlemeyle artık firmaların teşvikleri daha sıkı bir şekilde takip etmelerini sağlayacağız. Bu anlamda da SGK'nın önündeki iş yükü de biraz kalkmış olacak” dedi.