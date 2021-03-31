SGK prim yapılandırması ödemelerinde son gün geldi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara borçlarını yapılandırmalarının imkanı sunulmuştu. Bu kapsamda SGK prim borcunu yapılandıran vatandaşlar ödemelerin son gününü araştırıyor. Bu süreçte SGK prim borcu son günü 31 Mart 2021 olarak belirlenirken, vatandaşlar peşin ve ilk taksit ödemelerini yapabilecekler. Belirlenen tarihte ödemesini yapmayan vatandaşların ise yapılandırmaları bozulmuş olacak.

Toplam alacak 101 milyar lirayı aştı

30 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması 1 Şubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını hatırlatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

Bağ-Kur prim borçları silinebilecek

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdiğini anlatan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek" dedi.

GSS prim borçları

Selçuk, GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021'e kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silineceğini açıkladı.

"GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek."