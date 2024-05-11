SGK Uzmanı 'duyum aldık' diyerek açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte son tahmin

Asgari ücrete ara zam gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen kamuoyu tarafından "Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?" sorusu sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz ay asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. Peki, bu yıl ikinci asgari ücret zammı olacak mı? Dikkat çeken açıklama Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Hükümetin asgari ücrete zam yapmaması durumunda asgari ücretle geçinen vatandaşın 2025 yılının Şubat ayına kadar 17 bin TL ile geçinmek zorunda kalacağını hatırlatan Karakaş, "Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.

Karakaş, doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini belirtti. Karakaş, "Bu zamlar haziran ayında enflasyon açıklandıktan yansıtılabilir. Zamlar kamu oyuna yansıtıldığı taktirde eylül ayı gibi Asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek bu da genel zamlara yansıyacak" ifadelerini kullandı.