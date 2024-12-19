SGK uzmanı Özgür Erdursun Türk-İş'in asgari ücret talebini değerlendirdi

Merakla beklenen asgari ücret zammında ilk rakamı Türk-İş açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 asgari ücret zammının yüzde 45 enflasyona ek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 olması gerektiğini söyledi.

Komisyonun 3. toplantısı sonrası gelen açıklamada Atalay, Türk-İş'i eleştirenlere de tepki gösterdi.

'Bizi itibarsızlaştıran açıklamalar geliyor'

Atalay, "İşveren de hükümette rakam vermedi. Kamuoyu da bizden rakam bekliyor. Bizi itibarsızlaştıran açıklamalar geliyor" dedi.

Dünya Gazetesi yazarı, SGK uzmanı Özgür Erdursun ise Türk-İş'in asgari ücrette yüzde 74'lük artış talebinin bu tepkilerin ardından geldiğine dikkat çekti.

Tepkiler sonrası yüzde 74 artış talebi

Erdursun sosyal medya hesabından paylaştığı notta, "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısında zam oranı ve rakam söylemeyen TÜRK-İŞ bence tepkiler sonrası yüzde 74 artış talepleri ile asgari ücret için 29.583 TL istediklerini duyurdu…" dedi.

'Bu işin bir ciddiyeti de kalmadı'

Erdursun, daha sonra katıldığı bir yayında ise 'işçileri temsil edemediği' gerekçesi Türk-İş'e yönelik tepkilerin arttığını belirterek asgari ücret açıklamasının da aceleye getirildiğini söyledi.

Paylaşılan mektubun son derece lakayt olduğunu ifade eden Erdursun, metnin Türk-İş'e ait olmadığını aceleyle işçilere yazdırıldığını savundu. Tepkiler üzerine bir rakam açıklandığını belirterek, 'Bu işin bir ciddiyeti de kalmadı' dedi.