SGK’dan borç yapılandırma çağrısı

Mehmet KAYA

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, yapılandırma uygulamasının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında; son verilere göre 74 milyar 657 milyon TL’lik borç için kapsamlı bir imkan sunulduğunu belirterek, herkesi yararlanmaya çağırdı.

Borç yapılandırma için başvuruların 31 Ağustos’ta biteceğini hatırlatan Yılmaz, ilgililerin son tarihi beklemeden fırsattan yararlanmasını istedi. Öte yandan fesih yasağı sonrası kayıtlı işçilerin işten çıkarmalarında hızlanma bekleniyordu. Başkan Yılmaz, gelen verilere göre Temmuz ayında işten çıkarma ve işe girişlerin seyrinin önceki aylardan pek farklı olmadığını, hatta toplama bakıldığında çalışan sayısında artış gözlenmesinin beklendiğini açıkladı. İş akdi fesihleri 10 gün içinde bildirilmek zorunda olunduğundan, Temmuz ayına ilişkin bildirimler halen devam ediyor. Yılmaz ayrıca orman yangınından etkilenen yerlerde sosyal güvenlik primlerinin erteleneceğini de açıkladı.

SGK Başkanı Yılmaz, yapılandırmanın geniş kapsamlı tutulduğunu hatırlatarak, “2021 Nisan ayı ve öncesine ait olan; sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar kapsama giriyor. Ayrıca 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır” bilgisini verdi.

Kapsama giren isteklileri son tarihi beklememeye çağıran İsmail Yılmaz işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabileceğini bildirdi. 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabileceğini kaydetti.

Yılmaz, yapılandırmanın ciddi avantajlar sağladığını, düzenli ödemede teşviklerden yararlanma imkanı doğacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerimizin sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla; borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır. Daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır. Örneğin; 2008’de 1.200 TL anapara borcu olan bir vatandaşımızın bugün yapılandırma olmasaydı ödeyeceği faiz yaklaşık 4.335 TL olacaktı. Ancak söz konusu faiz, yapılandırma sonrasında güncellenerek, 4.335 TL’den 922 TL’lere kadar düşecektir.”

İlgi iyi, başvuru sayısı için erken

SGK Başkanı Yılmaz, kendisinin de çok sayıda sigortalı bulunan illerden bazılarında yaptığı gezilerde ve tanıtım turlarında yapılandırmaya büyük ilgi gözlediğini, genel eğilimin son süre yaklaşırken başvurma olması nedeniyle, başvuru ve tahsilata ilişkin bu aşamada bir sonuç açıklamayacağını kaydetti. Belirledikleri hedefe ulaşma konusunda iyimser olduklarını anlatan Yılmaz, bir önceki 7256 sayılı kanun kapsamında 2 milyon 250 bin başvuru, 101.2 milyar TL’lik borç yapılandırma ve 14.5 milyar TL tahsilat gerçekleştiğini bildirdi.

İşten çıkarma sınırlı

SGK Başkanı İsmail Yılmaz soruları yanıtlarken, Haziran ayı sonu itibariyle sona eren işçi çıkarma yasağı (fesih yasağı) sonrası kayıtlı istihdamda azalış beklemediklerini kaydetti. 3 Temmuz itibariyle gelen verilerin, önceki yıl ve aylardaki eğilimlerden farklı bir eğilim göstermediğini belirten Yılmaz, gelen verilere göre giriş ve çıkışların olduğunu ancak ücretli çalışanların sayısının Temmuz ayında artmasını beklediklerini kaydetti.

Yangın nedeniyle primler ertelenecek

Devam eden orman yangınlarından etkilenen sigortalılara prim ödeme kolaylığı getirileceğini de açıklayan İsmail Yılmaz ayrıca kronik hastalığı bulunan kişilerin rapor olmadan ilaçlarını alabilmesinin sağlandığını, evinden ayrılmak zorunda kalan ve ilaçlarını yanına alamayan kişilerin başvuru halinde ilaç alma süresi gelmese dahi ilaçlarına erişebilmesinin sağlandığını açıkladı.

Yıl sonu açık hedefinin altında kalınabilir

İsmail Yılmaz, SGK’nın tahsilat ve harcamalarına yönelik genel görünümün de iyi olduğunu belirterek, bütçede yer alan yıl sonu SGK açığı tahmininin altında kalınabileceğini vurguladı.