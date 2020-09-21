SGK'dan rapor parası nasıl alınır? PTT rapor parası sorgulama

21 Eylül 2020

İş hayatı içinde çalışanlar zaman zaman çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz duruma geliyor. Bu durumlarda sağlık kurumları çalışanları raporlu olarak dinlendirirken, çalışanlar yeniden sağlıklarına kavuştuklarında çalışma hayatına dönüyor. Raporlu günlerde çalışanların hak kaybına uğramaması adına, bu sürece dair ödemeler SGK tarafından yapılıyor. Ancak bu ödemeler çalışanın maaş hesabı üzerinden değil, PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.

Rapor parası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkilendirdiği sağlık kuruluşları ve hekimler tarafından sağlık sorunları nedeniyle yazılan rapor ile çalışanlar geçici süreliğine iş yapmıyor. Bu süreçte işe gidemeyen çalışanlar, ücretlerini SGK'dan alıyor. Bu ücretlere rapor paraası deniyor.

SGK'dan rapor parası nasıl alınır?

Rapor parasının işçinin hesabına yatması için öncelikle iş göremediği günlere dair hazırlanan raporu çalıştığı kuruma ya da işverenine teslim etmesi gerekiyor. İşveren ise bu raporu 5 iş günü içinde 'e-rapor' sistemine giriyor ve rapor SGK'ya gönderilmiş oluyor. SGK tarafından raporun uygunluğu incelendikten sonra onay veriliyor ve onaylanan rapora dair ücret PTT ile çalışana ödeniyor. Bu süreçte çalışan SMS yoluyla bilgilendirilirken, ücreti bilgilendirmenin ardından PTT gişelerinden tahsil edebiliyor.

e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Çalışanlar rapor parası ödemelerini aynı zamanda e-Devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. e-Devlet portalında Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri altında yer alan '4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme' sorgulaması ile rapor parasına dair detaylar öğrenilebiliyor.

Rapor parasına dair unutulmaması gereken nokta ise raporlu olunan sürecin 3 iş gününden fazla olması konusu. SGK, 3 iş gününden fazla olan rapor ücretlerini öderken, bu sürenin altındaki rapor süreleri işveren tarafından karşılanıyor.