SGK'dan 'yemek kartıyla market alışverişi' açıklaması
Milyonlarca çalışanın market alışverişinde de kullandığı yemek kartlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. SGK, yemek kartlarına yüklenen tutarın 'sadece' yemek ödemesi için kullanıldığında prime esas kazanca dahil edilmeyeceğini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları ve kuponlarıyla ilgili kafa karışıklığı yaratan prim muafiyeti uygulamasına açıklık getirdi.
SGK’dan yapılan açıklamada, “Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" denildi.
158 TL’lik prim sınırı
Yemek kartının market alışverişlerinde kullanılması durumunda 158 TL’lik tutara kadar prime tabi tutulmayacağı bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağı belirtildi.
Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. pic.twitter.com/LtvoMitsg0— SGK (@sgksosyalmedya) January 8, 2025