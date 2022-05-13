SGK’nın COVID-19 harcamaları 31 milyar TL oldu

ANKARA (DÜNYA)- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, bu yıl ki Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili toplantı düzenledi.

Toplantıda, kurum hakkında bilgi veren Ceylan, 2020-2021 COVID-19 salgını döneminde SGK’nın 18 milyar TL’lik COVID-19 teşhis ve tedavisi giderleri, 13 milyar TL’lik COVID-19 hastalığı nedeniyle geçici iş görmezlik (rapor) olmak üzere toplamda 31 milyar TL’lik bir harcamasının söz konusu olduğunu bildirdi.

Salgının, sosyal güvenliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Ceylan, teşviklerin, desteklerin kayıtlı kişilere verilebildiğini, sosyal güvencesi olmayanlar için başka programlar geliştirildiğini vurguladı. Ceylan, “Ülkelerin sağlık sistemlerinin gücü sınanırken ülkemizde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmamıştır. Salgın süresince sigortalılarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize yönelik sadece sağlık alanında değil sosyal güvenlikleriyle ilgili her konuda önemli kolaylıklar da sağlanmıştır.” dedi.

Kayıtdışı çalışmayla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu belirten Ceylan, 2000’li yılların başında yüzde 52’lerde olan oranın son verilere göre yüzde 27,8’e indiğini vurgulayarak, “Bu seviyelerde bir katılık oluyor. Denetim, teşvik uygulamalarıyla kırılamayan bir nokta. Bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

İşverenler için teşvik portalı

SGK’nın 23 ayrı teşvik uyguladığını kaydeden Cevdet Ceylan, bu kapsamda hangi teşvikin ne tür işletme için en uygun olacağının kolayca belirlenmesi için bir portal açtıklarını ve burada işverenlerin kolayca teşvikler hakkında bilgi oluşturabildiğini anlattı.

SGK’nın dönemsel olarak gelirlerinin giderleri karşılama oranının yüzde 97’lere yaklaştığını hatırlatan Ceylan, sağlık sigortası anlamında nüfusu kapsama oranının yüzde 99’a ulaştığına dikkat çekti.

Dar gelirliler için aylık 150 TL bedel ile hanenin tamamı için genel sağlık sigortası uygulandığını hatırlatan Ceylan, “Bu kapsam dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu tanıtmak için çok çalıştık ancak hala zaman zaman bu uygulama hakkında bilgi sahibi olmayanlara rastlıyoruz. Çok öneli bir konu.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, SGK’nın 41 bin 680 adet hastane, klinik, eczane gibi tüm sağlık hizmet sunucusu kuruluşla çalıştığını ve 2021 yılı sonunda 864 milyon başvuru sonucu 177 milyar TL bedelle sağlık hizmeti sunulduğunu aktardı.

Yazılı ve görsel tanıtımlar yapılacak

SGK Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu kurumlarında bilgilendirme faaliyetleri, medyada bilgilendirme amaçlı programlara katılma, yerel yönetimlerle işbirliği içinde yazılı ve görsel tanıtımlar yapılacak.

20 Temmuz günü verilecek resepsiyonda ise en çok prim ödeyen, istihdam sağlayan, kadın istihdamı sağlayan, engelli istihdamı sağlayan ve en çok kayıtdışı istihdamı azaltan işverenlere ödül verilecek.