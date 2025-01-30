SGK'nın ilaç geri ödeme listesi güncellendi
SGK'nin geri ödeme listesine, 43'ü yerli olmak üzere 56 ilaç daha eklendi. Konuya dair açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptı.
AA
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GÜNCELLEME
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.