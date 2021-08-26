SGK'ya 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için borçlu kişi ve kurumlar yapılandırmaya yoğun ilgi gösterirken, önemli miktarda borç yapılandırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, bugün itibarıyla 600 bin borçlunun yapılandırma için müracaat ettiğini açıkladı.

Yılmaz, "Toplamda yapılandırılan alacak tutarımız ise 30 milyar lirayı buldu. Biz, müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artacağını bekliyoruz. Kalan kısa süreyi borçlu vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz." dedi.

Yapılandırmayla 29 bin liralık borç 9 bin liraya düşebiliyor

Yapılandırmanın en büyük avantajının, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'yle (Yİ-ÜFE) yeniden güncellenmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yapılandırma hakikaten çok ciddi avantajlar sağlanmakta. 2010 yılında 1200 lira prim borcu olan bir vatandaşımızın gecikme zammı ve gecikme faiziyle 4 bin 453 lira ödemesi gerekiyor. Bunu Yİ-ÜFE ile güncellediğimiz zaman, gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamını siliyoruz. İlk taksit ödeme döneminde borcunu ödediğinde Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ını siliyoruz. Bu şu demek oluyor; 1200 liranın üzerine gecikme zammı ve gecikme faizinin yerine 92 lira ekleniyor. Ödenen toplam tutar 1292 lira oluyor. Yapılandırma sayesinde 4 bin 453 lira gecikme zammı ödemesi gereken bir vatandaş, toplam 1292 lira ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçmiş dönemde Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların hizmetlerinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Bu durumda olan ve yaklaşık iki yıllık prim borcu olan bir vatandaşımızın geçmiş dönem prim borçlarını almak istediğinde 29 bin lira ödemesi gerekiyor ama yapılandırmadan müracaat ederek ihya kapsamında bu hizmetlerini almak istenirse sadece 9 bin 200 lira ödenecek. Bu çok ciddi bir avantaj. Bunun için borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.