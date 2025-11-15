Shein’a yüksek fiyat tepkisi! Açılışlar ertelendi

Çinli ucuz giysi üreticisi Shein’in Fransa’da açmayı planladığı beş yeni mağaza, Paris’teki ilk mağazada yaşanan fiyat tepkilerinin ardından ertelendi.

Societe des Grands Magasins (SGM) şirketi, Paris’teki BHV mağazasında açılan Shein bölümünde fiyatların online satışlara göre yüksek bulunması sonrası strateji değiştirdiklerini açıkladı.

Açılış gününde bazı müşteriler, 41 Euro'ya satılan suni deri şort veya 65 Euro'luk MOTF ceket gibi ürünlerin Shein’in internet fiyatlarından belirgin şekilde pahalı olmasına tepki gösterdi.

Daha geniş alan ve daha uygun fiyat

SGM, Shein’e bölgesel mağazalarda daha büyük alanlar tahsis ederek hem ucuz ürünleri hem de "premium" MOTF koleksiyonunu birlikte sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirket, fiyatları düşürmek ve ürün yelpazesini yeniden düzenlemek için açılışları “birkaç gün” ertelediklerini duyurdu. Dijon, Reims ve Grenoble’daki kasım açılışları ile aralıkta planlanan Angers ve Limoges mağazaları için yeni tarihler henüz açıklanmadı.