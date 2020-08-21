Shell Türkiye: Tarihi keşif Türkiye’ye hayırlı olsun

21 Ağustos 2020

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gönülden kutluyoruz. Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.

Erdem, “Türkiye’nin hızlı büyümesi ve artan refah seviyesi ile birlikte giderek yükselen enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması ve bu yolla cari açığın önemli ölçüde kapatılması, ülkemiz ekonomisi ve ithalata olan ihtiyacın azaltılması açısından en önemli unsurdur. Bu keşfin arkasında son dönemde oluşturulan Enerji Stratejisi ve TPAO’nun açık deniz aramaları konusunda oluşturduğu kapasite bulunuyor." ifadelerini kullandı.