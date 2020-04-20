Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem: Petrol fiyatı uzun süre bu seviyelerde kalmaz

20 Nisan 2020

DÜNYA

ANTALYA - Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, COVID-19 ile mücadele önlemleri ile uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerin Türkiye akaryakıt sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerini DÜNYA’ya anlattı. Uluslararası piyasalarda ham petrol ve buna bağlı ürün fiyatlarının büyük bir düşüş yaşadığını belirten Erdem “Söz konusu düşüş iç piyasalara olumlu yansıdı. Akaryakıt fiyatları, bölgelere ve ürün seçimine göre değişmekle birlikte 1 Ocak tarihinde litre başına benzin için 7 lira motorin için de 6.5 lira seviyesinde seyrederken, 3 Nisan tarihinde benzin 4.9 TL, motorin ise 5.30 seviyesindeydi” dedi.

Düşük fiyat da iyi değil

Erdem, yurtiçindeki akaryakıt fiyatlarında yaşanan gerilemenin birçok sektörde maliyetleri azalttığını, petrol ve petrol ürünlerinin ithalat bedellerindeki düşüşün de cari açığı aşağı çektiğini ifade etti. Bu gelişmelerin ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçları olacağını ifade eden Erdem “Tabii ki çok düşük petrol fiyatları, birçoğu önemli ihracat pazarlarımız olan ülkelerin ekonomilerini etkilerse bu açıdan olumsuz etkiler görülebilir” diye konuştu.

Erdem, akaryakıt sektörünün, koronavirüs salgınına bağlı talep düşüşünden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi. Erdem, bu süreçteki birincil önceliklerinin çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin sağlığı olduğunu vurguladı.

“İstihdama yönelik yatırım her zaman gündemimizde”

Erdem “Bu süreçte Shell Türkiye olarak hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkartmama kararı aldık. Bayilerimizin de benzer hassasiyeti göstermeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Shell için dünya çapındaki öncelikli ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Erdem, “Salgın nedeniyle askıya aldığımız herhangi bir yatırımımız bulunmuyor” diye konuştu.

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemeye ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Erdem, son olarak “Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda mevcut seviyelerde uzun süre devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Fiyatların arz ve talep dengeleri çerçevesinde şekillenmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Her istasyonun 2 adet yedeği var



Ahmet Erdem’in verdiği bilgilere göre Shell Türkiye, 17 Mart’tan itibaren genel müdürlük ve üretim tesislerindeki işlerin devamlılığı açısından kritik öneme sahip görevler dışında, evden çalışma düzenine geçti. Yurtdışı seyahatlerini ve ziyaretleri durduran şirket, toplantı ve görüşmeleri de tamamen sanal ortama taşıdı. Kritik faaliyetler için en az ikişer ekip oluşturarak, birbiriyle temas etmeyecek şekilde dönüşümlü çalışmalarını sağladı. Her bir akaryakıt ikmal noktası için en az iki tane alternatif ikmal noktası belirlendi. Çalışanların hizmet sağlarken dikkat etmesi gereken konular eğitim paketlerine eklendi. Sosyal mesafenin sağlanması için gerekli işaretlemeler yapıldı. İstasyonlar periyodik olarak dezenfekte edilmeye başlandı.