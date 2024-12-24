Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ne kadara satıldı? Fatih Altaylı açıkladı

Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi köklü TV kanallarını ve bunlara bağlı dijital yayınları bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding medyadan çekildi.

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Grubu, Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumlarının sahibi Can Holding’e devretti.

Turgay Ciner medyadan neden çekildi?

Park Grubu’ndan yapılan açıklamada, grubun ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdiği ifade edildi.

Can Grubu’ndan yapılan açıklamada ise "Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız” ifadesi yer aldı.

Habertürk, Show TV ne kadara satıldı?

Medya sektöründe ses getiren bu satışın ne kadara gerçekleştiğine dair kritik haber ise Habertürk gazetesinde uzun yıllar Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı olarak görev yapan gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

Ataylı internet siteside yayınladığı yazısında satın almanın yaklaşık 800 milyon dolara gerçekleştiğini belirtti.

Can Grubu’nın 800 milyon dolara satın aldığı yayın kuruluşları ise şöyle:

* Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Bloomberg HT, Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO, Mother and Baby.

Doğan Medya'dan sonra en büyük satın alma

Ciner Yayın Holding'in 800 milyon dolara satılması, Doğan Medya'nın 2018 yılında Demirören Grubu'na geçmesinden bu yana medya sektöründeki en büyük el değiştirme oldu.

Doğan Holding 2018 yılında Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu pek çok yayın kuruluşunu 916 milyon dolar karşılığında Demirören Holding’e satmıştı.