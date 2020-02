Shumen Endüstriyel Park'tan Türk yatırımcılara fırsat

14 Şubat 2020

Bulgaristan’ın Shumen şehrinde kurulan Endüstriyel Park, Türk yatırımcıları bilgilendirmek için İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) üyeleri ile bir araya geldi. Bulgar hükümetinin yetkilendirdiği IPC Yatırım Ajansı tarafından Çatalca’daki Sittnak Uluslararası Nakliyat’ın merkezinde düzenlenen toplantıda, Shumen Endüstriyel Park’ın sunduğu avantajlar masaya yatırıldı.



IPC Yatırım Ajansı Başkanı Yılmaz Gözcü, yaptığı sunumda Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan’ın bu yıl schengen ülkelerine dahil olmasının beklendiği dile getirilirken, gerek kurumlar ve gerekse gelir vergisi oranının yüzde 10 olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’a 5, Edirne’ye 3 saat mesafede bulunan bölgenin altyapısı tamamlandı. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, internet ve telekomünikasyon her bir parsele ayrı ayrı çekildi. Bölge İtalya, Almanya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan firmalarının yanı sıra Ukrayna’dan gelen yatırımcılara ev sahipliği yapıyor. Zona A kısmındaki arazilerin tamamı yatırımcılara satıldı. Türkiye’deki şirketler yapacakları yatırım için mühendis ve beyaz yakalı personelini Bulgaristan’a götürme ve istihdam etme hakkına sahip. Burada yapılan bütün üretimler Made in Europe imzası taşıyor. Burada yatırım yapacak Türk yatırımcılar bütün bu ayrıcalıklardan faydalanacak” dedi.



Sabit kur: 1 Euro = 1,95 Leva



Bulgaristan’ın bu hızlı ilerleyişinde Avrupa Birliği’nin desteğinin çok önemli olduğunu belirten Gözcü, “Bulgaristan’ın Rusya ve Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması var. Aynı zamanda 535 milyonluk Avrupa pazarına da direkt açılıyor. Bulgaristan’da 4 havalimanı bulunuyor, irili ufaklı birçok limanı var, tren yolu ile Avrupa’ya bağlanıyor. Karayolu ile Avrupa’nın her noktasına hiçbir sorun yaşamadan gidilebiliyor. Faizler yüzde 3 seviyesinde ve enflasyon yüzde 2,8. Avrupa Birliği 1,95 Leva’yı 1 Euro’ya eşitlemiş durumda. Temettü vergisi yüzde 5. Asgari ücret ise sadece 312 euro. Bu özellikler birçok ülkenin Bulgaristan’ı yatırım radarına almasına neden oluyor. Şu an Şişecam, Alkomet, Sarkuysan, Akgün Grup, Cambro, Empay ve Solo gibi şirketlerin Bulgaristan’da yatırımı var. Bulgaristan’ın yeni cazibe merkezi ise Shumen. Bulgar hükümeti Shumen Endüstriyel Park’ı çok önemsiyor. Türk yatırımcıların da burayı önemseyeceğine ve Bulgaristan’daki bu fırsatları kaçırmayacağına olan inancım tam” diye konuştu.



Ömeroğlu: Shumen’i yakından inceleyeceğiz



Sunumdan etkilendiklerini ve Shumen’de kendilerini bekleyen bu fırsatlardan daha önce habersiz olduklarını dile getiren İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Bulgaristan’ın sunmuş olduğu fırsatların ve sektörlere yönelik avantajların önemli olduğunu kaydetti. Ömeroğlu, İSİFED üyesi sanayicilerin Avrupa’yla daha kolay ticaret yapmak için Shumen Endüstriyel Park’ı inceleyeceklerini sözlerine ekledi.



Bulgaristan İstanbul Ticari Konsolosu Thosko Tomov da bir sunum yaparak sanayicilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki günlerde Çağdaş İş İnsanları Derneği (ÇAĞSİAD) üyeleri ile bir araya gelecek olan IPC Yatırım Ajansı, mart ayında da Büyük Kulüp’te yine sanayicilere Shumen Endüstriyel Park’ı anlatacak. Bu buluşmaya Bulgaristan’ın İstanbul Konsolosu Angel Angelov da katılacak ve soruları yanıtlayacak.



Bu arada yaklaşık 200 firmanın kayıtlı olduğu ve yatırımcı Fikret İnce tarafından kurulmuş olan Türk Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası da Shumen şehrinde yer alıyor.