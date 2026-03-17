Sibel Alyar: Akıllı büyüme, teknoloji ve veri odaklı verimlilik hedefliyoruz
Leasingin 2025 yılında işletmelere nakit akışını daha rahat yönetmek için katkı vermeyi sürdürdüğünü söyleyen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, doğru segmentlerde ve güçlü iş birlikleriyle sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Alyar, “Bu yıl odağımızda üç ana stratejik öncelik bulunuyor: Akıllı büyüme, teknoloji ve veri ile verimlilik” dedi.
Leasing sayesinde firmaların yatırımlarını nakit akışlarına uygun esnek planlarla yönetebildiklerine dikkat çeken BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü Sibel Alyar, “Biz de bu süreci uzmanlık ve doğru yapılandırma ile destekliyoruz” dedi. Leasingi yalnızca bir finansman yöntemi değil, aynı zamanda müşterilerinin ve iş ortaklarının yatırımlarını daha planlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirmelerini destekleyen stratejik bir çözüm olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Alyar, “Tarım, sağlık, inşaat, üretim, enerji ve lojistik gibi farklı sektörlere yönelik finansal kiralama çözümleri sunuyor; seçtiğimiz alanlarda profesyonel ekipman satıcılarıyla yaptığımız global anlaşmaların desteğiyle güçlü iş ortaklıkları kuruyoruz” şeklinde konuştu. Bunun yanında Alyar, TEB’in yaygın şube ağı üzerinden TEB müşterilerine de özel finansman çözümleri geliştirdiklerini ilave etti.
“İş ve inşaat makinelerindeki büyüme önemli ivme yarattı”
2025 yılını şirketlerin yatırım kararlarında daha planlı hareket ettiği bir dönem olarak nitelendiren Sibel Alyar; bu dönemde “Esneklik, hız ve öngörülebilirlik” kavramlarının daha çok önem kazandığına dikkat çekti. Bu çerçevede leasingin işletmelerin nakit akışlarını daha rahat yönetmelerine ve yatırımlarını kendi iş planlarına uygun şekilde yapılandırmalarına katkı sağlayan güçlü bir çözüm olmaya devam ettiği değerlendirmesini paylaşan Alyar, “İş ve inşaat makineleri pazarı, bir önceki yıla göre euro bazında yüzde 22 büyüyerek önemli bir ivme yarattı. Biz de iş birliği içinde olduğumuz satıcılar nezdindeki penetrasyonumuzu artırarak bu alandaki varlığımızı güçlendirdik. Teknoloji yatırımları, enerji verimliliğini destekleyen projeler ve çatı GES uygulamaları da iş hacmimizin büyümesini destekleyen alanlar arasında yer aldı” dedi.
“Daha hızlı ve entegre çözümler sunmayı amaçlıyoruz”
Müşteri deneyimini merkeze alan dijitalleşme ve verimlilik projelerinin 2025 yılında iş hacimlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını ekleyen Sibel Alyar, “Müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesini sağlayan ‘Leasing Cepte’ ve iş ortaklarımızın hızlı teklif verebilmesine imkân tanıyan ‘Lease Offer’ mobil uygulamalarımızda yaptığımız geliştirmelerle süreçleri daha kolay ve hızlı hale getirdik” dedi. Operasyonel tarafta robotik süreç otomasyonu, API entegrasyonları ve yapay zekâ destekli uygulamalarla verimliliği artırdıklarını söyleyen Alyar; böylece müşterilerine yalnızca finansman değil, işlerini kolaylaştıran daha güçlü bir hizmet deneyimi sunduklarını ilave etti.
BNP Paribas Finansal Kiralama olarak 2026 yılı için odakta üç ana stratejik öncelik bulunduğunu vurgulayan Sibel Alyar; söz konusu öncelikleri “akıllı büyüme, teknoloji ve veri ile verimlilik” şeklinde sıraladı. Alyar, “Doğru segmentlerde ve güçlü iş birlikleriyle sürdürülebilir büyümeyi hedeflerken, yapay zekâ, veri analitiği, API entegrasyonları ve otomasyon uygulamalarıyla daha hızlı ve entegre çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Bunun yanında Sibel Alyar; “Güçlü kurum kültürü, yetkin insan kaynağı ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız da büyüme yol haritamızın önemli parçaları arasında yer alıyor” dedi.
Türkiye’de leasing sektörü, yatırım finansmanında şirketlere esneklik sağlayan güçlü bir çözüm olarak konumunu korumaya devam ettiğini dile getiren Sibel Alyar, “İş ve inşaat makineleri önemli bir alan olmaya devam ederken, teknoloji yatırımları, mobilite çözümleri ve yeşil ekipman finansmanının önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağını düşünüyoruz. Bunun yanında şirketlerin kullanım odaklı ve daha esnek modellere yönelmesiyle birlikte operasyonel kiralama çözümlerine olan ilginin de artması bekleniyor. Fintek iş birlikleri ile çözümlerin daha hızlı ve erişilebilir hale gelmesi de sektörün gelişimini destekleyen önemli bir unsur” şeklinde konuştu.
Leasing hizmetlerinden yararlanan şirketler için de tavsiyelerini paylaşan Sibel Alyar; “Finansman sağlayıcı kurumun ve müşteri temsilcisinin uzmanlığına, sektörü tanımasına ve ihtiyaca uygun çözüm üretebilmesine önem verilmeli. Şeffaf iletişim yaklaşımı, operasyonel süreçlerin pratikliği ve işlemlerin hızlı sonuçlanması da önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Müşteri ve iş ortaklarının geri bildirimlerini düzenli olarak ölçen kurumlar ise müşteri değerine ve uzun vadeli ilişkilere verdikleri önemi daha net ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
“Yapay zekâyla daha bağlantılı yapı mümkün”
Dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri hızlandıran bir araç değil, iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir alan olarak gördüklerini söyleyen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, “Bu doğrultuda iş süreçlerimizi daha entegre, veri odaklı ve çevik hale getirmek için teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. API entegrasyonları, otomasyon uygulamaları ve yapay zekâ destekli çözümlerle hem iç süreçlerimizi güçlendiriyor hem de iş ortaklarımızla daha bağlantılı bir yapı kuruyoruz” dedi. Ayrıca TEB Girişim Bankacılığı ile gerçekleştirdikleri Demo Day’lere de değinen Sibel Alyar, “Demo Day’ler aracılığıyla fintekleri yakından takip ediyor ve potansiyel iş birlikleriyle dijital dönüşüm yolculuğumuzu destekliyoruz” şeklinde konuştu.