Sibel Alyar: Akıllı büyüme, teknoloji ve veri odaklı verimlilik hedefliyoruz

Leasing sayesinde firma­ların yatırımlarını nakit akışlarına uygun esnek planlarla yönetebildiklerine dik­kat çeken BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü Sibel Alyar, “Biz de bu süreci uzman­lık ve doğru yapılandırma ile des­tekliyoruz” dedi. Leasingi yalnız­ca bir finansman yöntemi değil, aynı zamanda müşterilerinin ve iş ortaklarının yatırımlarını daha planlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirmelerini des­tekleyen stratejik bir çözüm ola­rak konumlandırdıklarını vurgu­layan Alyar, “Tarım, sağlık, inşaat, üretim, enerji ve lojistik gibi farklı sektörlere yönelik finansal kira­lama çözümleri sunuyor; seçtiği­miz alanlarda profesyonel ekip­man satıcılarıyla yaptığımız glo­bal anlaşmaların desteğiyle güçlü iş ortaklıkları kuruyoruz” şeklin­de konuştu. Bunun yanında Alyar, TEB’in yaygın şube ağı üzerinden TEB müşterilerine de özel finans­man çözümleri geliştirdiklerini ilave etti.

“İş ve inşaat makinelerindeki büyüme önemli ivme yarattı”

2025 yılını şirketlerin yatırım kararlarında daha planlı hareket ettiği bir dönem olarak nitelen­diren Sibel Alyar; bu dönemde “Esneklik, hız ve öngörülebilir­lik” kavramlarının daha çok önem kazandığına dikkat çekti. Bu çer­çevede leasingin işletmelerin na­kit akışlarını daha rahat yönet­melerine ve yatırımlarını kendi iş planlarına uygun şekilde yapılan­dırmalarına katkı sağlayan güç­lü bir çözüm olmaya devam ettiği değerlendirmesini paylaşan Al­yar, “İş ve inşaat makineleri pa­zarı, bir önceki yıla göre euro ba­zında yüzde 22 büyüyerek önem­li bir ivme yarattı. Biz de iş birliği içinde olduğumuz satıcılar nez­dindeki penetrasyonumuzu artı­rarak bu alandaki varlığımızı güç­lendirdik. Teknoloji yatırımları, enerji verimliliğini destekleyen projeler ve çatı GES uygulamala­rı da iş hacmimizin büyümesini destekleyen alanlar arasında yer aldı” dedi.

“Daha hızlı ve entegre çözümler sunmayı amaçlıyoruz”

Müşteri deneyimini merke­ze alan dijitalleşme ve verimli­lik projelerinin 2025 yılında iş hacimlerini destekleyen önem­li unsurlar arasında yer aldığını ekleyen Sibel Alyar, “Müşterile­rimizin işlemlerini daha hızlı ger­çekleştirmesini sağlayan ‘Lea­sing Cepte’ ve iş ortaklarımızın hızlı teklif verebilmesine imkân tanıyan ‘Lease Offer’ mobil uygu­lamalarımızda yaptığımız geliş­tirmelerle süreçleri daha kolay ve hızlı hale getirdik” dedi. Operas­yonel tarafta robotik süreç oto­masyonu, API entegrasyonları ve yapay zekâ destekli uygulamalar­la verimliliği artırdıklarını söyle­yen Alyar; böylece müşterilerine yalnızca finansman değil, işlerini kolaylaştıran daha güçlü bir hiz­met deneyimi sunduklarını ilave etti.

BNP Paribas Finansal Kirala­ma olarak 2026 yılı için odakta üç ana stratejik öncelik bulun­duğunu vurgulayan Sibel Alyar; söz konusu öncelikleri “akıllı büyüme, teknoloji ve veri ile ve­rimlilik” şeklinde sıraladı. Alyar, “Doğru segmentlerde ve güçlü iş birlikleriyle sürdürülebilir bü­yümeyi hedeflerken, yapay zekâ, veri analitiği, API entegrasyonla­rı ve otomasyon uygulamalarıy­la daha hızlı ve entegre çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Bu­nun yanında Sibel Alyar; “Güçlü kurum kültürü, yetkin insan kay­nağı ve sürdürülebilirlik yaklaşı­mımız da büyüme yol haritamı­zın önemli parçaları arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’de leasing sektörü, ya­tırım finansmanında şirketlere esneklik sağlayan güçlü bir çö­züm olarak konumunu koruma­ya devam ettiğini dile getiren Si­bel Alyar, “İş ve inşaat makinele­ri önemli bir alan olmaya devam ederken, teknoloji yatırımları, mobilite çözümleri ve yeşil ekip­man finansmanının önümüz­deki dönemde daha fazla öne çı­kacağını düşünüyoruz. Bunun yanında şirketlerin kullanım odaklı ve daha esnek modellere yönelmesiyle birlikte operasyo­nel kiralama çözümlerine olan ilginin de artması bekleniyor. Fintek iş birlikleri ile çözümle­rin daha hızlı ve erişilebilir ha­le gelmesi de sektörün gelişimi­ni destekleyen önemli bir unsur” şeklinde konuştu.

Leasing hizmetlerinden yarar­lanan şirketler için de tavsiye­lerini paylaşan Sibel Alyar; “Fi­nansman sağlayıcı kurumun ve müşteri temsilcisinin uzmanlı­ğına, sektörü tanımasına ve ihti­yaca uygun çözüm üretebilmesi­ne önem verilmeli. Şeffaf iletişim yaklaşımı, operasyonel süreçle­rin pratikliği ve işlemlerin hızlı sonuçlanması da önemli değer­lendirme kriterleri arasında yer alıyor. Müşteri ve iş ortaklarının geri bildirimlerini düzenli olarak ölçen kurumlar ise müşteri değe­rine ve uzun vadeli ilişkilere ver­dikleri önemi daha net ortaya ko­yuyor” ifadelerini kullandı.

“Yapay zekâyla daha bağlantılı yapı mümkün”

Dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri hızlandıran bir araç değil, iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir alan olarak gördüklerini söyleyen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, “Bu doğrultuda iş süreçlerimizi daha entegre, veri odaklı ve çevik hale getirmek için teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. API entegrasyonları, otomasyon uygulamaları ve yapay zekâ destekli çözümlerle hem iç süreçlerimizi güçlendiriyor hem de iş ortaklarımızla daha bağlantılı bir yapı kuruyoruz” dedi. Ayrıca TEB Girişim Bankacılığı ile gerçekleştirdikleri Demo Day’lere de değinen Sibel Alyar, “Demo Day’ler aracılığıyla fintekleri yakından takip ediyor ve potansiyel iş birlikleriyle dijital dönüşüm yolculuğumuzu destekliyoruz” şeklinde konuştu.