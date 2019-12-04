"Siber savaş artık bir fantezi değil"

04 Aralık 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Siber güvenlik alanında en yetkin isimlerden EnergySec US Kurucu Başkanı Patrick C. Miller, siber savaşların yaşanmaya başlandığını, şu anda küresel bir savaş çıkmamasının tek nedeninin "bana saldırırsan seni vururum" tehditi olduğunu söyledi.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Miller, siber güvenlik konusunda uluslararası anlaşmadan başka çıkar yol olmadığının altını çizdi. Biznet Bilişim Kritik Altyapılar Hizmet Yöneticisi Can Demirel de siber güvenliğin kritik altyapılarda hayati önem taşıdığını belirterek, "Siber güvenlik bu tür sistemlerin kabul şartları arasında olmalı" dedi.

"Ülkelerin tek başına mücadele edemeyeceğini anlaması gerekiyor"

Patrick C. Miller, siber saldırıların olmaması ya da daha güvenli siber uzay için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini ancak şu anda buna gönüllü görülmediklerini vurguladı. Gerçekte bir ülkedeki siber sorunun diğerlerine de bulaşmasının mümkün olduğunu, bankacılıktan enerjiye çok geniş bir alanda ortak kullanımlar bulunduğunu vurgulayan Miller, "Bu konuda kendine avantaj oluşturmak isteyen ülkeler hep olacaktır, bazıları kesinlikle ortak çalışmaya ikna edilemeyecektir. Ancak, yüksek yok ediciliği nedeniyle kimyasal silahlara karşı geniş bir anlaşma sağlandı. Ancak siber alanda bu konuda tam bir uzlaşma yok. Birçok ülkenin motive etmenin yolu, datanın sınırlara tabi olmadığını anlatmaktan geçiyor. Veri bir kez çıkmışsa çıkmıştır. Örneğin nükleer konusunda, bir ülkedeki sorun dünyanın öbür ucundakini de etkiliyor. İnternet çok karmaşık bir yapı artık. Her şeyimizin içinde para transferinde, iletişimde. Bütün bunlarda başlayacak bir sorun, bütün insanları etkileyecek ve ancak birbirimizle çözebiliriz. Bunu anlatmak gerekli" dedi.

Siber güvenlikle-özgürlük dengesinin iyi kurulması gerektiğini, özgürlükten vazgeçerek güvenliğin akılcı olmadığı gibi, elde edilen kazancın da büyük olmayacağını belirten Miller, bütün sistemleri korumaya yönelik bir yaklaşımın ülke içinde tek bir kuruma da verilemeyeceğini belirtti. "Dünyanın en güçlü silahından söz ediyoruz" diyen Miller, ordu, meclis, hükümet, yargı her kuvvetin belirli bir oranda yetki, sorumluluk ve denetim görevi üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye hızla eğitime girmeli"

Sayısallaşmanın bütün dünyada çok hızlı biçimde gerçekleştiğini ve "bir gecede bütün yapının değiştiğini görmenin" mümkün olduğunu belirten EnergySec US Kurucu Başkanı Patrick C. Miller sayısallaşmada gerek güvenlik gerekse yaşamı kolaylaştırma için hızla eğitimin şekillendirilmesi ve küçük girişimlerin desteklenmesini önerdi.

"Büyük sistemlerde siber güvenlik kabul şartı olmalı"

Biznet Bilişim Kritik Altyapılar Hizmet Yöneticisi Can Demirel de bilgi güvenliği alanında çok toplantı yapılsa da asansörlerden içme suyuna, elektrik şebekesinden boru hatlarına kadar yaşamın temel unsuru olan kritik altyapıların çok fazla dikkat çekemediğini belirtti. Can Demirel, "Hepsi hayatımızın vazgeçilmez unsuru. Kritik altyapınız varsa saldırıya uğrayacaktır. Olur-olmaz değil, ne zaman saldırı olacak tartışıyoruz" dedi.

Can Demirel, bu konuda geniş bir konsensus oluşması ve var olan sistemlerin korunmasına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, en faydalı yaklaşımın kuruluştan itibaren siber güvenlikle donatılmış bir yapı olduğunu belirten Can Demirel, kritik altyapıyı kurma işi üstlenen kurumlara siber güvenliğin şart olarak konulması, aynı zamanda kabul sırasında da siber güvenliğin kabul şartı olarak konulmasını önerdi.