'Siber Suç Cumhuriyeti' en büyük 13. ekonomi oldu
Siber suçlarla ilgili yayınlanan raporlar, küresel ekonominin siber saldırılardan dolayı yazdığı zararın büyüklüğünü ortaya koydu. Siber Suç Cumhuriyeti bir ülke olsaydı, 2018 yılında 1.5 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 13. ekonomisi olacaktı.
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