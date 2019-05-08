Siemens Türkiye, Kariyerini Sahiplen Ekosistemini tanıttı

08 Mayıs 2019

Siemens Türkiye, Management Centre Türkiye (MCT) tarafından düzenlenen iş ve teknoloji etkinliği "&NOW Business&Tech Week" kapsamında "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni tanıttı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, "&NOW Business&Tech Week" kapsamında düzenlenen HR Tech Leader etkinliğinde, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi" başlıklı bir sunum yaptı.

İnsan kaynaklarının, dijital dönüşümle birlikte çalışan ve iş birimleri açısından son dönemde stratejik partner olma yönüyle ön plana çıktığını ifade eden Kunur, değişen dünyada çalışanların beklentilerinin de değiştiğini belirtti.

"Stratejik partner olarak konumlanmayı amaçlıyoruz"

Kunur, Siemens'in bu doğrultuda 2017'de başlattığı İK Dönüşüm (HR Transformation) sürecine değinerek, "Projeye başlama noktasında insan kaynaklarına bakış açımız farklıydı. Ulaşmak istediğimiz noktada ise global, yalın ve çevik bir insan kaynakları vizyonumuz vardı. Bu yolculukla bazı süreçlerimiz standartlaştırılıp basitleşti, hatta bazılarından tamamen vazgeçtik. Günümüzde Siemens Türkiye'de İnsan Kaynaklarını alanında uzman, iş odağı yüksek, stratejik bir partner olarak konumlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Çalışanlar kendileri için en doğru yolu kendileri belirleyecek

"Türkiye'de ve dünyada dijitalizasyonun öncüsü olan Siemens'te, bu noktada geliştirilen çözümlerin farklı bir yaklaşım sunduğunun altını çizen Kunur, "İK Dönüşüm süreci kapsamında hayata geçirilen Kariyerini Sahiplen Ekosistemi, çalışanların kendi kariyer gelişimleri için en doğru yolu kendilerinin belirleyebileceği gerçeğine dayanıyor. Böylece performans, yedekleme planı ve kariyer planlama gibi süreçlerde en büyük rol çalışanlara düşüyor. Çalışanın kendisini keşfetmesi ve yeteneğini göstermesi için hayata geçirilen ve merkeze çalışanı alan bu dijital platformda, Çalışan Profili (Employee Profile) ve Pozisyon Etiketleme (Job Tagging) olmak üzere iki modül bulunuyor." dedi.

"LinkedIn üzerinden aktarım yaptık"

Kunur, her çalışanın görünürlüğünü artırmasını ve kuvvetli yönlerini tüm organizasyonla paylaşmasını hedefleyen Employee Profile ile Siemens Organizasyon Evreni içinde çalışan profili sayfasına LinkedIn üzerinden aktarım yapıldığının bilgisini verdi.

Job Tagging'in ise çalışanların ilgi duydukları pozisyon ve organizasyonlar için profillerini etiketleyebilmelerine imkan verdiğini aktaran Kunur, bu sayede çalışanların, ilgilendikleri pozisyon veya organizasyonun açık olması durumunda bilgilendirildiğine işaret etti.

Kaynak: AA