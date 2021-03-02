Sıfır araç yeni rekor kırdı, 2. el pazarı da umutlandı

AYSEL YÜCEL

Kurdaki düşüş ve tarihi kampanyalarla hareketlenen otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocaktan sonra şubat ayında da rekor kırdı. ODD’nin verilerine göre şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu. Böylece aylık bazda son 10 yılın en yüksek şubat satışlarına ulaşıldı. Sektör temsilcileri, hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla satışların daha da hızlanabileceğini öngörüyor. İkinci el satışlarında da hareketlilik bekleniyor.

Hafif ticari satışlarında yüzde 46 artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu. Kargo pazarındaki yüksek talebin etkisiyle, hafif ticari araç pazarında büyüme daha hızlı oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 artarak 13 bin 755 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı. Otomobil satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Böylece, satışlar 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi, otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaşmıştı.

ODD Başkanı Bilaloğlu artışın gerekçelerini sıraladı

DÜNYA’ya konuşan ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, satışlardaki artışın gerekçelerini şöyle sıraladı:

Merkez Bankası ve ekonomik programın döviz üzerindeki etkisi,

Halkın gelecekle ilgili güvenin artması ve ekonomik gelişmelerin kalıcı olmasına inanması,

Geleceğe güvenle bakan tüketicinin daha rahat dayanıklı tüketim malına yönelmesi,

Bazı markaların satış kampanyaları,

Bazı markaların yeni model lansmanları,

ÖTV baremlerinin düzeltilmiş olması,

Bireysel mobilite ihtiyacının artmış olması.

Cazip kampanyalarla karlılıktan ödün verildi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise otomobil satışlarına yönelik DÜNYA’ya şu açıklamayı yaptı: “Avrupa'da satışlarda düşüş yaşandığı bir dönemde Türkiye’de satışların artması ekonomik dinamiklerin ve otomobile olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Satışlardaki bu artışta markaların bol sıfır faizli cazip kampanyaları etkili oldu. Markalar karlılıklarından ödün vererek, satışları hareketelndirdi. Diğer yandan, Hafta sonu yasakların kalkmasıyla bir günün kazanılması özellikle ikinci el araç satışlarını artıracak. Çünkü ikinci elde dokunmak daha önemli. Tüketici daha çok hafta sonu ikinci el pazarlarını dolaşıyor. Ramazan bayramı ikinci el satışlarının daha da hareketlenir.”

Gülan: Talep yüksek, ‘çip’ krizi tehdit

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, pandemiyle birlikte araç sahipliğine artan ilgiye dikkat çekerek, tedarikte büyük bir sıkıntı yaşanmaması durumunda yıl sonunda satışların 800 bin adetlere ulaşabileceğini söyledi. Küresel çapta arz yetersizliği nedeniyle yaşanan ‘çip’ krizinin araç tedarikinde sıkıntılar yaratmaya başladığını hatırlatan Gülan, bu durumun Türkiye pazarı için de büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Yasakların kalkması, 2. el pazarını hareketlendirecek

Alp Gülan, hafta sonu yasaklarının kalkmasının ise özellikle son aylarda daralma yaşanan ikinci el pazarını hareketlendireceğini söyledi. Gülan, “Çip krizi nedeniyle tedarik sorunu artarsa bu durum ikinci el araca talebi artıracaktır” dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, sıfır araç pazarında da kurun ve fiyatların gevşemesiyle oluşan fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin satışları hareketlendirdiğini hatırlatarak, sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla ikinci el pazarının da canlanacağını söyledi. Ayyıldız, şöyle konuştu: “Pandeminin etkisi ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle, mart ve nisan aylarındaki koşulları, kasım, aralık ve ocak aylarında da aynı şekilde yaşadık. Fiyatlar yüzde 15 azaldı. Salgının etkisinin gevşemesi ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla talebin yeniden canlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da dolar 7 TL’nin altına düşmedikçe yukarı doğru çıkacak.”

“İkinci elde 600 bin satılık araç var”

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş da ikinci el pazarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “İkinci el araç pazarı, içinde bulunduğumuz mart ayında, yaz aylarının yaklaşması, kısıtlamaların gevşetilmesi, fiyatların anlaşılabilir seviyelerde dengelenmesiyle beraber geçtiğimiz aya göre nispeten yüzde 30-40 daha hareketli geçecektir. Tüketiciye önemle ifade etmek isteriz ki, fiyatlar hali hazırda "dip" yapmış vaziyette ve oldukça fazla panik ve uygun fiyatlı satışlar var. Bir kısım tüketici bu dönemi değerlendirmek isteyecektir. Sıfırdaki kampanyalar, ikinci elin yeniden fiyatlanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Arz fazlası oldukça, vatandaşlar ‘otomobil bulamam’ korkusu ve çekincesi yaşamasın. Şu anda yaklaşık 600 bin satılık, 100 bin de acil satılık araç var.”