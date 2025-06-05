Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı.

Milyar liralık tasarruf

Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı.

10 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine denk tasarruf, 10 şehir hastanesi ya da 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynak, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücü ortaya kondu ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı.

'Deniz Çöpleri İl Eylem Planları' devam ediyor

Öte yandan 10 Haziran 2019'da başlatılan "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında da yürütülen deniz temizliği çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

28 kıyı ilinde sürdürülen çalışmalarla deniz yüzeyi, kıyı şeridi ve deniz tabanında kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütülürken, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programları da hayata geçirildi.

İlk 5 yıllık uygulama döneminde denizlerden 245 bin ton çöp toplandı. Bu miktar, yaklaşık 20 bin 500 kamyon dolusu atığa karşılık geliyor. Toplanan atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun yöntemlerle bertaraf edildi.

6 Ocak 2025 itibarıyla devreye giren ikinci 5 yıllık plan çerçevesinde, sadece ilk 5 ayda denizlerden 30 bin tona yakın atık çıkarıldı.

Yeni dönemde, deniz kirliliğinin kaynağında önlenmesine odaklanan bölgeye özgü uygulamalar artırılırken, sahada düzenli temizlik çalışmaları sürdürülecek.

Ayrıca deniz ekosisteminin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ulusal düzeyde eğitim ve iletişim kampanyaları da devam edecek.