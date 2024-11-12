Sıfır zam tehlikesi! Özgür Erdursun'dan emekli maaşı uyarısı: 3 milyon emekliyi etkileyecek

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda emeklilerin Ocak 2025 zammına dair önemli uyarılarda bulundu.

Erdursun, emekli aylıklarına yüzde 17 oranında enflasyon farkı yansıtılmasının, taban maaş olan 12.500 TL’lik tutarda kalınmasına neden olabileceğini belirtti. Maaşı 10.700 TL’nin altında olan emeklilerin enflasyon zammından yararlanamayabileceğini ifade eden Erdursun, bu durumun yaklaşık 3 milyon emekliyi etkileyebileceğini kaydetti.

TÜİK'in belirlediği enflasyon oranlarına dayalı zamların emekli maaşlarının gerçek değerini korumadığını belirterek, maaşlarda kapsamlı bir güncellemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdursun, seyyanen zam ya da intibak gibi yöntemlerle maaşlara ek yapılmadıkça, emeklilerin alım gücünün düşeceğini ifade etti.