SİGARA FİYATLARI 7 EYLÜL... TT ve BAT sigara gruplarına zam: En düşük ve en pahalı sigara kaç TL?

Sigaraya peş peşe gelen zamlara yenisi eklendi. Eylül ayının gelmesiyle beraber sigara fiyatları da gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan zamlı sigara fiyatları sonrası "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları eylülde ne kadar oldu, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu" sorularının yanıtları araştırılıyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM, JTI sigara gruplarının ardından TT ve BAT sigara gruplarına da zam geldiğini açıkladı. Sigara gruplarında fiyatlar 3-4 TL zamlandı. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli.

Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve pahalı sigara

*TT sigara grubunun en pahalı sigarası 74 lira, en ucuzu ise 63 lira oldu.

*BAT grubunda ise en pahalı sigara fiyatı 89, en ucuz sigara fiyatı ise 67 lira.

*JTI sigara grubunun en ucuz sigarası 67 TL ve en yüksek sigara fiyatı ise 165 TL oldu.

*PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Temmuz ayında artan ÖTV tutarları sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti, ardından ağustos ayında da zam yapılmıştı.