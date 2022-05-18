Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Sigara tüketiminin azaltılması için çalışmalar sürerken, bir yandan da sigara fiyatları son zamlarla artmaya devam ediyor. Bu yılın başından beri sigaraya zamlarla birlikte sigara fiyatları toplamda 8 lira artarken, sigara fiyatları markaya göre değişkenlik gösteriyor.

Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco International​ tarafından dağıtımı yapılan sigaraların fiyatları son zamların ardından ciddi oranda artarken, en ucuz sigara fiyatı 23,5 lira oldu. En pahalı sigara fiyatı ise 29,5 lira olarak belirlendi.