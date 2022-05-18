Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?
Sigaraya fiyatları tüketiciler tarafından merak ediliyor. 2022'nin başından bu yana 8 lira zamlanan sigara fiyatlarının, sigaraya zam sonrasında ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte sigara zammı sonrasında sigara fiyatlarındaki değişim...
Sigara tüketiminin azaltılması için çalışmalar sürerken, bir yandan da sigara fiyatları son zamlarla artmaya devam ediyor. Bu yılın başından beri sigaraya zamlarla birlikte sigara fiyatları toplamda 8 lira artarken, sigara fiyatları markaya göre değişkenlik gösteriyor.
Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco International tarafından dağıtımı yapılan sigaraların fiyatları son zamların ardından ciddi oranda artarken, en ucuz sigara fiyatı 23,5 lira oldu. En pahalı sigara fiyatı ise 29,5 lira olarak belirlendi.