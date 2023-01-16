Sigara fiyatlarında bir indirim kararı daha: Fiyatlar 1'er lira düştü
Yeni yıllar birlikte sigara fiyatlarına yüksek oranda zam gelmişti. Bir sigara grubu, yeni haftaya etiket fiyatlarına indirimle başladı.
Haber Merkezi
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarına 4 lira zam gelmişti. Geçtiğimiz hafta bir sigara grubu fiyatlarına 1 lira indirim yaparken, bir diğer sigara grubu da yeni haftaya 1 liralık indirimle başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, indirim kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kararla birlikte 37 liraya satılan sigaralar 36 liraya, 36 liraya satılan sigaralar 35 liraya, 35 liraya satılan sigaralar 34 liraya indi.