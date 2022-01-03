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Sigara ve alkolde ÖTV artışı

Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,38 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.

ÖTV'deki artış oranı yüzde 47,38 oldu.

Sigaranın ağırlığı yüzde 4,57

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065
Viski - Yüzde 0,0209
Şarap - Yüzde 0,0264
Bira - Yüzde 0,1572
Sigaralar - Yüzde 4,5656

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