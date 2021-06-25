Sigara ve alkolde ÖTV, Temmuz-Aralık'ta aynı kalacak

Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları Temmuz-Aralık arasında değişmeden aynı kalacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi. Kararla sigara ve alkollü içeceklerde her yıl Temmuz ayında artan ÖTV kaynaklı bir artışın bu yıl olmayacağı kesinleşti.

Enflasyon hesabında sigara yüzde 4,57 ile güçlü bir ağırlığa sahip

Her yıl fiyatı kamu tarafından belirlenen ürünlere yapılan düzenli zamlar ya da vergi artışları enflasyon ve bütçe gelirleri üzerinde doğrudan artış yönlü etkiye sahip. Hükümet sigara vergilendirmesinde yıllardır her yıl Ocak ve Temmuz'da artışa gidiyor. İndirim ise uzun yıllardır uygulanan bir politika değil.

Enflasyon sepeti üzerinde yüzde 4.57 ile en belirgin ağırlıklardan birine sahip olan sigarada böylece OCak'ta vergi indirimine gidilirken Temmuz'da vergi artışı olmayacağı netleşti.

Benzer şekilde TÜFE ağırlığı olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına da aylık %1 gibi geçmiş yıllara göre sınırlı artışlar yapılıyor. Ancak TÜFE ağırlığı köprü ve otoyolların genel olarak İstanbul ya da büyükşehirlerde olması nedeniyle düşük olan bu kalemde ise sene başında %26 artış yapılmıştı.