Sigara ve bazı tütün ürünlerine ÖTV indirimi

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve tütünde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak maktu vergi ile ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

Düzenlemeye tabi ürünlerde asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmadı. Tütün ve sigarada asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.4851 lira olarak devam edecek. Buna karşılık yüzde 67 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 4 puan azaltılarak yüzde 67’den yüzde 63’e düşürüldü.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, bu kararla birlikte sigara fiyatlarında indirim olmayacağını ancak sigara şirketlerinin zam gerekçelerinin de ortadan kalktığını kaydettiler.