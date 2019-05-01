Sigara ve telefona ÖTV zammı

01 Mayıs 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla sigara ve cep telefonunda vergi artışına gidilirken, hurda teşvikinde ÖTV indirimi sağlandı.

Buna göre; sigara, puro ve toz halindeki tütünde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira oldu. Bundan önce asgari maktu oranı sigara ve toz tütünde sıfır, puroda ise 0,3244 olarak uygulanıyordu.

Sigara ve toz halindeki tütünde vergi oranları yüzde 67 olarak sabit bırakılırken, puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi.

Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-1500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu. Değişiklik öncesinde tüm cep telefonları için ÖTV oranı yüzde 25 seviyesindeydi.

Hurda teşvikinde vergi indirimi

Öte yandan hurda teşvikinde yapılan değişiklikle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak.

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