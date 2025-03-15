Sigara ve tütün ürünlerine vergi düzenlemesi! Sigara fiyatları nasıl etkilenecek?

Sigara ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigaranın vergileme yapısında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; bazı tütün mamullerinin nispi ÖTV tutarı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye çekildi.

Bazı tütün ürünlerinde ise maktu vergi tutarı 8,3896'dan 10,500 liraya çıkarıldı.

Vergi uzmanı Prof. Dr. Murat Batı'nın yaptığı hesaba göre; satış fiyatı 87 lira olan bir paket sigarada KDV dahil vergi tutarı yaklaşık 93 kuruş inerek 69,4348 liradan 68,600 liraya düştü.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise bu tarz düzenlemelerin düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkisi olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadeleye maliye desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.

Ekonomi yönetimi Eylül 2024’te de benzer bir adım atmıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında maliyet artışlarının daha az fiyat değişikliklerine yol açmasının amaçlandığı kararda, sigara üzerindeki nispi ÖTV yüzde 57’den yüzde 53,5’e, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424’ten 7,8 liraya çıkarılmıştı.

15 Mart 2025 itibarıyla sigara fiyatları ne kadar?

Sigaradaki vergi düzenlemesi son dönemde peş peşe gelen zamların ardından geldi.

Geçen hafta Imerparial Tobacco, Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ gruplarına ait sigara ve tütün ürünleri zamlanmıştı.

Imperial Tobacco’nun en ucuz sigarası 74 liraya, en pahalı sigarası ise 88 liraya çıkmıştı.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 110 liraya, en ucuz sigarası 80 liraya yükselmişti.

BAT grubunun en pahalı sigarası 91 lira, en ucuz sigarası 75 liraya çıkmıştı.

JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 lira, en ucuz sigarası 75 liradan satılıyor.

Esse grubunda ise en pahalı 90 lira, en ucuz 70 liralık sigara bulunuyor.