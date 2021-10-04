Sigara zammı ekim enflasyonunu etkileyecek mi?

Philip Morris grubunun sigara zammının enflasyonu etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapılmayacağı şekillendirecek.

Diğer üreticilerin de zam dalgasına katılması durumunda ekim ayı enflasyonunda 50-70 baz puan artışa yol açabileceği belirtildi.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, "Sigaraya tüm segmentlerde zam yapılırsa toplamda ekim ayı enflasyonuna yüzde 0.5-0.7 civarında etkisi olur. Ekim ayı baz etkisi açısından avantajlı ama bekleyen zamlar, enerji gibi, akaryakıt gibi, bu yüzde 2'lik enflasyon avantajını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda döviz kurunun da olumsuz etkisi ekimde görülebilir. Ay içi gerçekleşmelere göre ekim ayı enflasyonunun baz avantajının durumu netleşir" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.88 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4.57 ile büyük bölümü sigaraya ait. TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 15.63 TL.