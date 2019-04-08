Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak

08 Nisan 2019

Sigarada Ocak'taki vergi düzenlemeleri sonrası beklenen zam bu hafta sonu gerçekleşti. Sigara fiyatları yaklaşık yüzde 20 artarken artışın tüketici enflasyonuna 0.8-1 puan civarında yükseltici etki yapması bekleniyor.

Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşında yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanmıştı.

Kararname ile yılbaşında sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmamıştı.

Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı bu yılbaşında sıfırlanmış oldu.

Ekonomistler Ocak ayında yüksek fiyatlı sigaralarda vergi artışı, düşük fiyatlı sigaralarda ise düşüşü getirecek uygulamanın Ocak'ta enflasyona 1 puanın üzerinde yükseliş olarak yansımasını bekliyordu.

Ancak sigara firmaları zammı Ocak ayında değil bu hafta sonu fiyatlara yansıttı. Birçok sigara fiyatı 2 TL artış gösterdi.

Tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. TÜİK verilerine göre ortalama sigara fiyatı ise 11,2 TL. Buna göre sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisi 0.8-1 puan şeklinde hesaplanıyor.

Kaynak: Reuters