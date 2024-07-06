SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024: Bir sigara grubu zamma indirim yaptı... Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına ÖTV zammı gelmeye devam ediyor. 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleşti. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı. Artan ÖTV tutarlarının ardından sigara grupları peş peşe zamları açıklıyor.

Sigaraya indirim var mı?

JTI sigara grubu 8 ile 10 TL civarında yaptığı zam oranında indirime gitti. Sigara grubu daha sonra yaptığı zam oranında 6 TL indirim yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından "PM'nin fiyatı düşük açıklamasının ardından JTI fiyatları geri çekti" dedi. İndirimli sigara fiyatları bugün itibarıyla geçerli oldu.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı kaç TL?

Yeni sigara fiyatları listesine göre grubun en pahalı sigarası 74 TL, en ucuz sigarası ise 61 TL oldu. PM sigara grubunu da zam geldi. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu.