Sigaraya bir zam daha: En ucuzu 25,50 lira oldu

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Bir sigara grubunun ürünlerine 2 lira zam geldi. Böylece en ucuz sigara 25,50 liraya, en pahalı sigara ise 29,50 liraya yükseldi.

Sigara fiyatlarına ocak ayında 4 lira, mart ayında 2 lira zam yapılmıştı.

Enflasyona etkisi olur mu?

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.3 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4.04 ile büyük bölümü sigaraya ait. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

TÜİK'e göre ortalama sigara fiyatı ise 25,05 TL. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı belirleyecek.