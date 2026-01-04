Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam ne zaman gelecek? Hangi sigara grubuna zam geldi?

Türkiye'de tütün ürünleri tüketen milyonlarca kişi, bu zararlı alışkanlık için daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldiğini, fiyatların da yarından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Captain Black grubundaki zam sonrası sigaralar 95 TL'ye yükselirken, 5 Ocak 2026'dan itibaren raflara yansıyacak zamla birlikte en uygun fiyatlı sigara 87 TL'ye, ortalama sigara fiyatları ise 110 TL'ye dayandı.

Paketin yarısı vergiya gidiyor

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları yıl başında yeniden belirlendi.

Buna göre akaryakıtta ÖTV yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 oranında uygulandı. Böylee sigarada paket başına 55,5 lira olan ÖTV 56,78 liraya yükseldi.