Sigaraya ÖTV zammı yolda: 5-8 TL artış bekleniyor

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verileri sonrası sigara fiyatlarına 8 TL’ye kadar zam bekleniyor.

Uzmanlar, güncellenen ÖTV oranının sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirterek, perşembe günü itibarıyla fiyatlarda 5 ila 8 TL arasında artış öngörüyor.

TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda ÖTV tutarı otomatik olarak güncellenecek. Bu da sigaraya doğrudan zam anlamına geliyor.

Uzmanlar, fiyat artışlarının devletin vergi gelirlerini artıracağını ancak bu durumun halk sağlığı ve kayıt dışı ürün tüketimi açısından çeşitli riskler barındırdığını ifade ediyor. Sektör temsilcileri, yüksek zamların yasa dışı ürünlere yönelimi artırabileceği uyarısında bulunuyor.