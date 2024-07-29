Sigaraya ÖTV zammının ardından bir zam daha geliyor! Tarih verdi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam miktarının firmalar arasındaki rekabet nedeniyle eksik olarak yansıtıldığını belirterek, ağustos ayında sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu.

Tele1 televizyonuna konuşan Dündar, temmuz ayında gelen zamların 8-9 lira civarında olması gerektiğini ancak Philip Morris grubunun fiyat listesini daha az miktarda zamla güncellemesi nedeniyle diğer grupların da zammın geri kalan kısmını ertelediğini belirtti.

Zammın ertelenmesi sebebiyle tekel bayi işletmecilerinin zor durumda kaldığını belirten Erol Dündar, “Ortalama 4 - 5 TL zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelecek” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), geçen ay altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla birlikte alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV miktarı artırılmıştı.

Vergi miktarının artırılması üzerine sigara ve alkol grupları da fiyat listelerini art arda güncellemişti.