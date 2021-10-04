Sigaraya zam geldi

Sigara fiyatlarında artış yaşandı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformunun paylaştığı bilgiye göre, Philip Morris SA grubuna ait sigaralarda 4 Ekim 2021 itibarıyla 1 liralık zam görülürken ortalama artış yüzde 6.25 oldu.

İŞTE ZAMLA BİRLİKTE SİGARA FİYATLARI:

Sigaranın ağırlığı yüzde 4,57

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şöyle;

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656

Ortalama sigara fiyatı 15,63 lira

Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapılmayacağı da şekillendirecek.

TÜİK verilerinde ortalama sigara fiyatı ise 15.63 TL.

Her yıl ocak ve haziran ayında olmak üzere genel olarak yılda iki kez yeniden değerleme oranında gerçekleşen sigara vergi artışlarının 2021 yılında yapılmamış aksine vergi indirimine gidilmişti.