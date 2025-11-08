Sığır fiyatları yüzde 40 arttı

İrlanda Merkez İstatistik Ofisi (CSO) verilerine göre, 2025 yılında tarımsal ürün fiyatları 2024’e kıyasla yüzde 15,1 arttı. Artışın temel nedeni, sığır fiyatlarındaki yüzde 40,7’lik rekor yükseliş olarak açıklandı.

Süt, koyun ve tavuk fiyatlarında da artış var

Verilere göre süt ve koyun fiyatları yıllık bazda yüzde 5,4, tavuk fiyatları ise yüzde 2,6 oranında yükseldi. Buna karşın, patates fiyatları yüzde 14,8, tahıl ve domuz fiyatları yüzde 3,1 geriledi. Meyve ve sebzelerde ise yalnızca yüzde 0,7’lik sınırlı bir artış görüldü.

Hayvansal ürünler önde, bitkisel üretim geride

Genel olarak hayvan ve hayvansal ürün fiyatları yüzde 29,2 oranında artarken, bitkisel ürünlerin fiyatı yüzde 4,5 düştü. Bu durum, tarımsal üretimde hayvancılık sektörünün belirgin şekilde öne çıktığını gösteriyor.

Girdi maliyetleri sabit kaldı

Tarımda kullanılan girdilerdeki fiyat artışı sınırlı kaldı. CSO verilerine göre girdi fiyat endeksi yüzde 0,7 oranında yükseldi. Gübre fiyatları yüzde 8,5, veteriner harcamaları ise yüzde 4,7 arttı. Buna karşın yem, tohum ve enerji fiyatlarında düşüş kaydedildi.

CSO Tarım İstatistikleri Kıdemli Uzmanı Sam Scriven, 2025’teki genel fiyat artışının temel nedeninin sığır fiyatlarındaki yüzde 41’lik sıçrama olduğunu belirtti. Scriven, “Süt ve koyun fiyatları yükselirken, patates, tahıl ve domuz fiyatları düşüşte. Girdi maliyetlerinde en dikkat çekici değişim ise gübre ve veterinerlik giderlerindeki artış” ifadelerini kullandı.

2025 yılı, tarımsal üretim açısından özellikle hayvancılık sektörünün ön plana çıktığı, ancak bitkisel ürünlerde fiyat baskısının sürdüğü bir dönem olarak kayda geçti.