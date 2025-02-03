Sigorta krizi kapıda! Avrupa artan doğal afetlerle başa çıkamayabilir

Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu (EIOPA), Avrupa’da artan doğal afet maliyetlerinin hükümetler, bankalar ve sigorta şirketleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, sigorta kapsamının giderek daraldığına dikkat çekti.

EIOPA Başkanı Petra Hielkema, Financial Times’a yaptığı açıklamada, sel ve orman yangınları gibi afetlerin yol açtığı zararların finansal istikrarı sarsabileceğini vurguladı. Hielkema, "Bu, toplumun karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri. Sigorta şirketleri zararları ödemekte zorlanıyor, insanlar evleri için sigorta yaptıramazsa inşaat sektörü de darbe alır" ifadelerini kullandı.

Hielkema, Avrupa Birliği’nde kuraklık, fırtına ve don gibi doğal afetlerin yıllık maliyetinin son üç yılda ortalama 44,5 milyar euroya ulaştığını, bunun önceki on yılın ortalaması olan 17,8 milyar eurodan iki kat fazla olduğunu söyledi.

Ancak sigorta teminatındaki düşüş de dikkat çekici. Son 42 yılda AB’de yaşanan doğal afetlerin toplam maliyeti 900 milyar euroyu bulurken, bu zararların yalnızca dörtte biri sigortalanmış durumda. Finansal sistemin bu yükü taşıyıp taşıyamayacağı ise belirsizliğini koruyor.